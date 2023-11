Haddad: os quatro que indicamos ao BC vão ajudar muito Roberto Campos Neto na condução do órgão

Enquanto participava de evento do BTG Pactual, em São Paulo, Haddad foi instado pelo economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, a comentar sobre as duas últimas indicações, as de Paulo Picchetti para a diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos e Rodrigo Teixeira para Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Mas o ministro fez questão de também incluir no comentário as indicações anteriores de Gabriel Galípolo (Política Monetária) e Ailton Aquino (Fiscalização), que já estão atuando. Os dois mais recentes indicados ainda precisam passar pelo crivo dos senadores para poderem assumir seus respectivos cargos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a repetir nesta segunda-feira, 6, que as quatro indicações do governo para a diretoria do Banco Central (BC) foram muito criteriosas.

Ele fez questão de começar pelos "dois da casa", Aquino e Teixeira. O primeiro, segundo o ministro, lhe foi apresentado pelos funcionários do BC, pelos diretores atuais.

"E eu, em algumas entrevistas com ele, pude perceber primeiro os conhecimentos técnicos para aquela diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, segundo o compromisso decisivo com o País. O Rodrigo Teixeira trabalhou comigo na Prefeitura de São Paulo e praticamente ajudou a reestruturar todas as carreiras. São Paulo hoje não é uma cidade que tem 'Triplo A' á toa. Tem muito trabalho de gente como ele e do secretário do Tesouro, Rogério Ceron e do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que em três anos transformaram a cidade da mais endividada do País na que hoje tem em caixa mais dinheiro que os maiores Estados do Nordeste juntos", disse o ministro, acrescentando que Rodrigo Teixeira colaborou muito para desarmar algumas armadilhas com gastos com folha equivocados e com incentivos errados.

De acordo com Haddad, a indicação de Teixeira para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC tem como uma das principais justificativas a necessidade de alguém no BC que tenha bom trânsito na Esplanada, porque a autarquia está com o desafio de reestruturação e é preciso estabelecer um canal de diálogo. "Ele não só tem mestrado e doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo como tem trânsito na Esplanada, o que vau permitir muito ajudar o Roberto Campos nesta tarefa de diálogo, sobretudo com o Ministério de Gestão e Inovação", disse.

Sobre os dois diretores que não são servidores de carreira do BC, segundo Haddad, tanto Galípolo quanto Picchetti "vão dar uma enorme contribuição."

"E o Paulo Picchetti eu conheço há 35 anos. Foi meu colega de mestrado em Economia lá na USP, seguiu economia, foi para outras paragens, fez doutorado em Illinois, é um econometrista reconhecido pelos pares e você sabe muito bem a qualidade técnica dele. Acompanho a trajetória acadêmica do Paulo, recentemente que assumi o ministério ele passou a conversar comigo mais frequentemente para discutir temas relativos à inflação", comentou o ministro.

Haddad disse ainda que Picchetti entrou no radar em que apareciam os cotados para o BC a partir de um trabalho que ele apresentou para o Ministério da Fazenda e toda a equipe. "Foi aí que ele passou a figurar como um potencial colaborador do BC e tenho certeza de que o nome dele foi bem recebido não por poucas razões, mas por muitas e boas razões", disse Haddad.