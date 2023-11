Gol reduz prejuízo líquido em 16% no 3º trimestre na comparação anual, para R$ 1,3 bilhão

A Gol registrou prejuízo líquido de R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2023, uma melhora de 16% em relação ao mesmo intervalo de 2022. No critério recorrente, o prejuízo líquido foi de R$ 287 milhões, 52% menor do que a cifra também negativa reportada um ano antes.

Já o Ebitda recorrente subiu 79,8% na comparação anual, para R$ 1,25 bilhão, com margem de 26,8% avanço de 9,5 pontos porcentuais na mesma base comparativa.

A receita operacional líquida, por sua vez, atingiu R$ 4,7 bilhões, 16,4% maior do que a cifra registrada um ano antes. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019 (pré-pandemia), a alta foi de 25,8%.