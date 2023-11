Dívida externa bruta estimada é de US$ 325,530 bilhões em setembro, aponta BC

A estimativa do Banco Central (BC) para a dívida externa brasileira em setembro é de US$ 325,530 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2022 terminou com uma dívida de US$ 319,634 bilhões. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 252,679 bilhões em setembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 72,851 bilhões.

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 674 milhões em setembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 6. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. Em setembro de 2022, o déficit nessa conta foi de US$ 491milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais em setembro foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,241 bilhão. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 566 milhões em setembro.