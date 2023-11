Correção: PMI composto da zona do euro recua a 46,5 em outubro, menor nível em 35 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 47,2 em setembro para 46,5 em outubro, atingindo o menor nível em 35 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 6, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, diminuiu de 48,7 para 47,8 no mesmo período, tocando o menor patamar em 32 meses e confirmando também a estimativa inicial. As quedas abaixo da marca de 50 indicam contração mais intensa da atividade econômica no bloco.