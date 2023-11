Mega-Sena: bolão de Quixadá ganha R$ 57 mil na quina; prêmio máximo acumula

O bolão foi feito na cidade de Quixadá, no sertão central do Estado, na lotérica Loteria Quixadá, com 18 cotas

O Concurso 2652 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado, 4, teve o prêmio de R$ 3,5 milhões acumulado. No entanto, a quina contou com 76 apostas vencedoras, sendo uma delas de um bolão do Ceará, que recebeu prêmio de R$ 57.611,88.

O bolão foi feito na cidade de Quixadá, no sertão central do Estado, na lotérica Loteria Quixadá, com 18 cotas. Sendo assim, pelo número de participantes, a quantia dividida renderá R$ 3.200,66 para cada um.

Outras 4.089 apostas acertaram quatro números, sendo 105 delas do Ceará, e vão receber valores a partir de R$ 764,85.