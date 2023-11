Morre Cláudio Bardella, presidente do conselho da Bardella e fundador e conselheiro do Iedi

O empresário Claudio Bardella, presidente do conselho de administração da Bardella e um dos fundadores e conselheiro do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), morreu nesta sexta-feira, 3, aos 85 anos. "Destacado empresário do País e grande formulador de ações e políticas para o desenvolvimento da economia brasileira e da indústria nacional", disse o Iedi, em nota

Formado em engenharia industrial mecânica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele comandou a Bardella, fabricante de equipamentos pesados fundada em 1911 pelo seu avô, o imigrante italiano Antonio Bardella. Também foi presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) e vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

"Bardella é personagem relevante da história econômica brasileira, defensor da democracia e do desenvolvimento sustentável. Parte sem ver a indústria de transformação recuperada", disse, em nota, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva.