Reforma tributária: reunião de Haddad com Braga foi de caráter técnico, diz Appy

A reunião desta quinta-feira, 2, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) foi de caráter técnico e muito produtiva, afirmou nesta sexta-feira, 3, o secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, que também participou do encontro.

"Foram ajustes pontuais, técnicos; repassou-se todo o texto", disse Appy, em entrevista ao portal Poder360. O secretário reforçou que Braga tem apresentado uma posição muito construtiva de diálogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o cronograma de votação da reforma, a avaliação do governo é que o texto será aprovado ainda neste ano, declarou. Appy frisou que Braga está em diálogo com o relator na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a fim de construir mudanças que serão aprovadas pelas duas Casas Legislativas. "Esse trabalho de diálogo entre as duas Casas do Congresso Nacional cria um ambiente para o texto ser votado em definitivo e promulgado ainda em 2023."