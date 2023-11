Índice de preço de Alimentos da FAO recua 0,5% em outubro ante mês anterior

São Paulo, 3 - O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) recuou 0,7 pontos em outubro, cerca de 0,5%. A média ficou em 120,6 pontos no décimo mês do ano, ante 121,5 pontos em setembro, com baixas nos índices de preços de óleos vegetais, açúcar, cereais e carnes, apesar da recuperação do índice de lácteos. Em comparação com o mesmo mês de 2022, o índice recuou 14,8 pontos (10,9%).

O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 125 pontos em outubro, 1,3 pontos (1%) a menos em relação a setembro e 27,3 pontos (17,9%) abaixo do valor de um ano atrás. Segundo a FAO, o recuo ocorreu em virtude da queda nos preços internacionais do trigo, que caíram 1,9% com a oferta maior do que o previsto nos Estados Unidos e a forte concorrência entre exportadores. Entretanto, a redução da oferta do milho na Argentina impulsionou os preços, apesar da maior oferta e avanço da colheita nos EUA e da concorrência com o Brasil. Já o arroz registrou uma queda de 2% em relação a setembro, influenciado pela baixa demanda.

O levantamento mensal da FAO também mostrou que o subíndice de preços dos Óleos Vegetais registrou média de 120 pontos em outubro, 0,9 pontos (0,7%) a menos em relação a setembro, o que marcou a terceira queda mensal seguida. Conforme a FAO, as perdas ocorreram em virtude dos preços mundiais mais baixos do óleo de palma, que mais do que compensaram as altas dos óleos de girassol, soja e colza. O óleo de palma foi influenciado pela alta sazonal na produção, enquanto a demanda mundial segue moderada, disse a FAO.