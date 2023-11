Ceará será compensado em R$ 646 milhões por perdas de ICMS de combustíveis

A compensação vai se limitar aos valores atribuídos a cada estado e será feita mensalmente pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo considerados os valores totais, descontados os montantes já usufruídos em tutela de urgência.

Faz parte do acordo também a revogação de trechos da lei complementar que impõem travas às alíquotas do ICMS sobre combustíveis.

O documento regulamenta ainda transferências de recursos aos municípios, em razão da redução das receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e aos Estados e ao Distrito Federal, por conta da redução das receitas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

Além disso, o valor de cada uma das prestações, apurado com encargos de normalidade, no caso das dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.

Os pagamentos serão acrescidos da remuneração do respectivo contrato entre a data do pagamento e a da última garantia honrada pela União.

Assim, os estados não precisarão mais manter o peso proporcional do tributo na formação do preço final ao consumidor.

Na portaria são regulamentadas ainda as transferências de recursos aos municípios em razão da redução das receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e as transferências de recursos aos estados e ao Distrito Federal em razão da redução das receitas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

Veja abaixo o saldo a compensar por cada estado (em milhões de reais)

AC: 38,52

AL: -238,09

AP: 54,20

AM: 137,60

BA: 1.066,70

CE: 646,30

DF: 388,60

ES: 633,39

GO: 1.481,16

MA: -632,12

MT: 1.061,40

MS: 235,20

MG: 664,41

PA: 873,30

PB: 403,30

PR: 1.834,70

PE: -107,06

PI: -431,88

RJ: 3.642,30

RN: 227,67

RS: 3.018,40

RO: 272,80

RR: 87,70

SC: 1.195,00

SP: -5.045,82

SE: 106,52

TO: 144,80



