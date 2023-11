Trabalhadores em greve na primeira fábrica da Ford votam a favor de acordo provisório

Os trabalhadores da primeira fábrica erguida pela Ford que estão em greve votaram com maioria esmagadora a favor do acordo provisório com a montadora. Cerca de 3.300 membros do sindicato United Auto Workers (UAW) entraram em greve em 15 de setembro, após a expiração do contrato com a Ford, e permaneceram nos piquetes até 25 de outubro, quando o sindicato anunciou o acordo provisório.

Cerca de 81% dos trabalhadores da produção, na fábrica de montagem em Wayne, no estado de Michigan, votaram a favor de ratificar o acordo com duração de quatro anos e oito meses, de acordo com postagens hoje no Facebook. Dois dirigentes sindicais confirmaram a veracidade da porcentagem, mas nenhum dos dois quis ser identificado porque os votos totais não foram divulgados. A votação na Ford continuará até 17 de novembro.

Líderes sindicais locais da Stellantis estão se reunindo em Detroit para obter uma explicação sobre o acordo provisório da montadora junto ao presidente da UAW, Shawn Fain, e o vice-presidente Rich Boyer. Se endossarem o contrato, Fain e Boyer irão explicá-lo aos membros em uma apresentação online na noite desta quinta-feira. Os líderes locais da General Motors se reunirão amanhã, com outra explicação do contrato pela noite.