Porto do Pecém registra 20% de alta na movimentação em outubro

O equipamento do Ceará está recebendo cargas que iriam para o Porto de Manaus, mas o fluxo foi impactado pela seca no rio Amazonas

No comunicado sobre o resultado, a justificativa da empresa é que a situação de seca que ocorre no rio Amazonas , com consequente redução do nível da agua, impacta no recebimento de cargas pelo Porto de Manaus.

Conforme balanço da própria Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém ( Cipp S/A ), a expectativa é que o cenário de maior movimento se repita em novembro.

Assim, portanto, houve redistribuição das rotas dos navios que operam naquela região.

Roberto de Castro, diretor de Operações do Complexo do Pecém, detalha que como o Porto do Pecém atua como o principal do Nordeste no transbordo da carga conteinerizada destinada a Manaus, ele virou o destino das cargas que não conseguem chegar lá.

"Estamos realizando um esforço para movimentar e armazenar a carga destinada ao Porto de Manaus para atender os nossos principais armadores por conta da seca que impede a navegação dos navios”, complementa.

Além disso, o gestor explica que a maior parte dessa carga, que é composta principalmente por equipamentos e materiais das indústrias da Zona Franca de Manaus, ficará depositada no pátio recém ampliado do Porto do Pecém.

Este movimento perdurará nos meses de novembro e dezembro, quando o rio deve recuperar o seu volume e assim permitir a navegação dos navios para Manaus.

Conheça o Porto do Pecém

O Porto do Pecém é constituído de três piers marítimos, sendo o primeiro para granéis sólidos, líquidos e carga geral não conteinerizada.