EUA: Uber e Lyft pagarão US$ 328 mi em acordo sobre salários atrasados em Nova York

As empresas de transporte por aplicativo Uber e Lyft pagarão um total de US$ 328 milhões para resolver reclamações de salários atrasados em Nova York, anunciou a procuradora-geral Letitia James nesta quinta-feira.

A Uber pagará US$ 290 milhões e a Lyft pagará US$ 38 milhões e o dinheiro será distribuído a motoristas atuais e antigos, de acordo com a procuradora. As empresas também concordaram em fornecer licença médica remunerada aos motoristas fora da cidade de Nova York e dar aos motoristas um salário mínimo de US$ 26 por hora.

"Os motoristas de transporte compartilhado trabalham a qualquer hora do dia e da noite para levar as pessoas aonde elas precisam ir", disse James em comunicado. "Durante anos, Uber e Lyft enganaram sistematicamente seus motoristas em centenas de milhões de dólares em salários e benefícios, enquanto estes trabalhavam longas horas em condições desafiadoras."