EUA, China, Brasil e mais 25 países assinam declaração para desenvolvimento seguro de IA

Um grupo de 28 países assinou nessa quarta-feira, 1º, uma declaração para garantir o desenvolvimento seguro de ferramentas de Inteligência Artificial. O acordo foi firmado durante a 1ª cúpula global sobre os riscos da IA, no Reino Unido, e contou com as assinaturas dos Estados Unidos, China, União Europeia e Brasil.

No documento, os países se comprometem a "identificar riscos de segurança da IA, de preocupação compartilhada" e construir uma compreensão científica baseada em evidências sobre esses riscos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Existe potencial para danos graves, até mesmo catastróficos, deliberados ou não intencionais, decorrentes das capacidades mais significativas destes modelos de IA. Dada a rápida e incerta taxa de avanço da tecnologia e no contexto da aceleração do investimento, afirmamos que é especialmente urgente aprofundar a nossa compreensão destes riscos potenciais e das ações para os enfrentar", diz a declaração.