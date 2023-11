Emprego cresce em bares e restaurantes, mas falta mão de obra no Ceará; entenda

Número de pessoas trabalhando no segmento de bares e restaurantes aumenta no Brasil Crédito: FABIO LIMA

O volume de pessoas trabalhando no segmento de bares e restaurantes do Brasil se aproximou do nível registrado na pré-pandemia, conforme levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Porém é apontada a falta de mão de obra no Ceará. Os dados foram captados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados na terça-feira, 31 de outubro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O resultado mostra que 5,53 milhões de pessoas trabalham no setor de alojamento e alimentação, no qual bares e restaurantes representam 90% das vagas. Para se ter ideia, em 2019, eram 5,8 milhões.

No acumulado do terceiro trimestre de 2023, que vai de julho a setembro, foram criadas 36 mil novas vagas no segmento ante o trimestre imediatamente anterior. No ano, o número vai para 208 mil novos postos de trabalho no mercado de alimentação fora do lar. Outro dado é que a quantidade de vagas com carteira assinada geradas no segmento chegou 14 mil novas em setembro, o que representa uma variação de 0,88%, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Mas enquanto Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, frisa que há tendência de crescimento de empregos, pois o segmento foi o terceiro que mais empregou em termos proporcionais nos últimos 12 meses, com um aumento de 3,9%, Taiene Righetto, que preside a entidade no Ceará, detalha que há o empecilho da falta de mão de obra. "A chegada do verão e das festas de fim de ano nos ajudam a ter uma perspectiva de que podemos manter o ritmo”, diz Solmucci. No Estado, Righetto explica que no pré-pandemia eram cerca de 20 mil CNPJs (empresas) e agora são 45 mil.