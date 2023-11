Apple amplia lucro, mas registra queda na receita pelo 4º trimestre seguido

A Apple registrou lucro líquido de US$ 22,96 bilhões e lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) de US$ 1,46 no quarto trimestre fiscal de 2023, o que representa um crescimento de 13% em relação a igual período do ano anterior. O resultado vem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 1,39.

A receita da empresa de tecnologia caiu 1%, a US$ 89,5 bilhões, nos três meses encerrados em setembro, comparado com o mesmo período de 2022. Esse é o quarto trimestre consecutivo de queda na receita.

O balanço da gigante de tecnologia também confirma um dividendo de US$ 0,24 por ação ordinária da empresa, a ser pago em 16 de novembro de 2023 aos acionistas. Após a publicação dos resultados, a ação da Apple caía 0,73% no after hours de Nova York, às 17h45.