Se comitê do Fed julgar necessário, apertará mais a política monetária, afirma Powell

Segundo Powell, o Comitê do Fed também está avaliando por quanto tempo é necessário manter um nível restritivo para a taxa básica no país.

"Se precisamos apertar ainda mais a política e, se chegarmos a esse julgamento, então apertaremos ainda mais a política", disse o presidente do Fed.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 1º de novembro, que, caso o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) julgue necessário, os juros subirão mais nos Estados Unidos. Por outro lado, a possibilidade de corte de juros sequer entrou na pauta, conforme ele.

O objetivo, afirmou, é manter a política restritiva até que se tenha confiança de que a inflação está em uma trajetória sustentada para chegar à meta, de 2% ao ano.

"A questão dos cortes nas taxas simplesmente não foi nem discutida. A nossa questão agora é se será necessário elevar mais os juros, o que ainda está em aberto", explicou o presidente do Fed.

Gráfico de pontos

O presidente do Federal Reserve afirmou também que o gráfico de pontos é uma figura do tempo e que a indicação de mais elevação de juro neste ano não é uma promessa. O BC dos Estados Unidos está atuando com "cautela", reforçou.

O gráfico de pontos indicou que 12 membros do Fomc ainda acreditam que aumentarão as taxas em mais 25 pontos base este ano. "Essa foi uma impressão de crença a partir de setembro. Não é uma promessa ou um plano para o futuro", disse Powell, acrescentando, novamente, que as decisões serão tomadas a cada reunião.

Ele avaliou que o Fed conseguiu ter um progresso significativo sem causar uma alta típica no desemprego, cenário comum em um ambiente de juros altos. No entanto, ponderou que, é provável que a economia dos EUA tenha de perder um pouco do fôlego atual.