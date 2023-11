Presidente da CMO convoca reunião para dia 7 para votar relatório preliminar da LDO de 2024

A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), convocou para a próxima terça-feira, 7, uma reunião para votar o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. A apreciação do parecer do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), relator do texto, estava prevista para esta semana, mas foi adiada em meio à discussão no governo sobre possível alteração na meta fiscal do ano que vem.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Forte passou a alertar lideranças partidárias e interlocutores do governo que, com o adiamento do parecer preliminar, seu relatório final pode ser votado somente em dezembro, o que também empurraria ainda mais para frente a apreciação da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Esse atraso reacende o temor de que o Orçamento da União seja aprovado somente ano que vem, o que poderia travar o pagamento de emendas parlamentares em ano eleitoral.