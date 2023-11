Petróleo fecha em baixa, em sessão volátil, pressionado por perspectivas e estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, em uma sessão volátil na qual os desdobramentos da guerra no Oriente Médio chegaram a impulsionar os preços. No entanto, ao longo do dia, as perspectivas macroeconômicas globais somadas à divulgação de uma alta nos estoques nos Estados Unidos pressionaram os preços da commodity. O dia contou ainda com a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na qual a autoridade manteve os juros entre 5,25% e 5,50%, em um movimento amplamente antecipado

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,71% (US$ 0,58), a 80,44 o barril. Enquanto isso, o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,46% (US$ 0,39), a US$ 84,63.

Nesta quarta, o líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, pediu que países muçulmanos interrompam exportações de petróleo e alimentos para Israel, além de bloquear cooperações econômicas com o governo israelense.