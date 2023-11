Petrobras reduz preço do querosene de aviação (QAV) em cerca de 2% a partir desta quarta-feira

A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação (QAV) em cerca de 2% a partir desta quarta-feira, 1º, com a variação dependendo do mercado onde atua. Segundo dados da estatal, a queda varia entre 2% e 2,25%. A redução acompanha o preço do petróleo no mercado internacional. Em outubro, o combustível havia sido elevado em 5,3% seguindo a alta da commodity. O QAV é reajustado mensalmente pela empresa, ao contrário de outros combustíveis da companhia, como diesel e gasolina, que obedecem os preços de mercado. Na Bahia, a Acelen, que controla a Refinaria de Mataripe, também baixou o preço do QAV em 2,3% nesta quarta-feira.