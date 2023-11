Para passagem baratear, queda do querosene de aviação deve ser perene, diz especialista

Além disso, frisa que o recuo acompanha o preço do petróleo no mercado internacional.

A retração no preço do querosene de aviação vai depender do mercado de atuação da companhia aérea.

Na comparação com refinarias que não sejam da Petrobras, para se ter ideia, na Bahia, a Acelen, que controla a Refinaria de Mataripe, também baixou o preço do QAV em 2,3% nesta quarta-feira.

Na inflação do setor, o QAV representa cerca de 40% dos custos totais das empresas aéreas brasileiras, segundo a associação representante das companhias no Brasil, a Abear.

Impacto do querosene de aviação no preço da passagem aérea

Na análise do professor do ITA, Alessandro Oliveira, toda vez que vem um aumento ou diminuição do preço do querosene de aviação há a expectativa de impacto no preço das passagens, mas não é imediato, "porque isso faz parte de uma dinâmica de um oligopólio".

"A primeira questão é se esse redução do preço do querosene vai ser perene, se vai permanecer por um tempo. Pode ter alguma manifestação na próxima decisão promocional das empresas, mas se faz com menos frequência na alta estação (período em que o mercado está entrando)", detalha.

Para Alessandro, 2% é uma queda baixa, mas em se tratando de empresas ávidas por ganhar, pode ser uma centelha necessária para desencadear algum movimento estratégico.

"Não vou dizer que os preços vão cair, a alta estação está vindo, mas se for perene (queda de preços do QAV) pode ser que isso tenha impacto nas estratégias promocionais das empresas", explica. (Com Agência Estado)

