Ouro fecha em queda, em meio a movimento de alta do dólar e de olho em decisão do Fed

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 1º de novembro, em meio a um movimento de alta do dólar no exterior. Durante o pregão, investidores se posicionaram para decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta tarde e acompanharam rodada de dados macroeconômicos dos EUA.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,34%, a US$ 1.987,50 por onça-troy.

O ouro oscilou próximo a estabilidade nesta quarta-feira, antes de firmar queda no início da tarde diante do fortalecimento do dólar no exterior. Em nota, a Oanda aponta que a moeda norte-americana deve continuar minando a atratividade do metal, embora não na mesma intensidade registrada no passado.