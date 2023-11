Mudanças no FDR foram bem recebidas na maioria dos Estados, diz relator da tributária à revista

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, disse nesta quarta-feira, 1º de novembro, que as mudanças feitas no Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) a ser criado com a reforma foram bem recebidas pela "grande maioria dos Estados".

Em seu relatório, Braga aumentou o valor máximo do fundo de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões. Além disso, estabeleceu que 70% do dinheiro será dividido seguindo os critérios de repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e que 30% será enviado conforme o tamanho da população.

Segundo Braga, "sempre tem um ou outro Estado que têm pretensões maiores", mostrando que governadores são contrários ao texto.