Lula eleva imposto sobre armas de fogo; veja o que muda

Com a publicação, a alíquota do IPI de 55% entrará em vigor em 90 dias para revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros equipamentos

Atualmente, a porcentagem, que foi definida pelo governo de Bolsonaro no ano passado, é de 29,25%. Ou seja, o decreto de Lula praticamente dobra esse percentual.

Com a publicação, a alíquota do IPI de 55% entrará em vigor em 90 dias para revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros equipamentos.

Além disso, também haverá um aumento sobre o imposto sobre munição, passando de 13% para 25%. A estimativa é arrecadar R$ 342 milhões com a medida já no ano que vem.

De acordo com o governo, o decreto se alinha com aquela proposta de desarmar a população e recadastrar armas em circulação. Para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Justiça, em cinco meses, foram mais de 930 mil armas recadastradas, 99% do total.

Desde o dia primeiro de janeiro, está em vigor um outro decreto que suspendeu o registro para a compra e transferência de armas e de munições de uso restrito pelos CACs, que são os caçadores, colecionadores, atiradores e também para particulares.

Esse mesmo decreto reduziu de seis para três a quantidade de armas permitidas para cidadão comum, suspendeu a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro e a concessão de novos registros para CACs, entre outras medidas.

Conheça as BDRs e saiba como ganhar dinheiro do Brasil investindo no Exterior

Mais notícias de Economia