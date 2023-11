IPC-S acelera a 0,45% em outubro, ante 0,27% em setembro, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) teve alta de 0,45% no encerramento de outubro, após registrar alta de 0,27% em setembro. Na terceira quadrissemana de outubro, o índice havia subido 0,35%. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 1º, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 12 meses, o indicador acumulou variação positiva de 3,92%, ante 4,17% no encerramento de setembro.

O resultado do mês ficou próximo do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,47%. A mediana indicava avanço de 0,37% e o piso das estimativas era de 0,23%.

Entre as oito classes de despesas que compõem o indicador, cinco registraram acréscimo na passagem da terceira para a quarta quadrissemana do mês, com destaque para Educação, leitura e recreação (3,44% para 4,07%), puxado por passagem aérea (21,05% para 24,87%).