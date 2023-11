Equipe técnica do Fed não está prevendo recessão nos EUA no curto prazo, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 1º de novembro, que a equipe técnica da autoridade monetária não trabalha com um cenário de recessão nos Estados Unidos. Segundo ele, a atividade econômica tem se mostrado resiliente e não indica isso no curto prazo.

"As condições financeiras ficaram claramente mais restritivas e podemos ver isso", disse Powell, em coletiva de imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, conforme ele, não é possível saber quão persistente será o aperto nas condições financeiras dos EUA. "É difícil tentar traduzir isso de uma forma que eu me sinta confortável em comunicar quantos aumentos de taxas isso significa", acrescentou.