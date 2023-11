Copom corta 0,5 ponto percentual e Selic vai a 12,25% ao ano

Copom fez a terceira redução de 0,5 ponto percentual consecutiva Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu nesta quarta-feira (1º) cortar em 0,5 ponto percentual, a Selic (tax básica de juros), que passou de 12,75% para 12,25% ao ano. A decisão ocorreu mesmo com a recente alta do dólar e com a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, em um patamar considerado elevado para os padrões da economia norte-americana. Esse foi o terceiro corte desde agosto, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário.

Pix já é mais popular que todos os outros meios de pagamento no Brasil, afirma Campos Neto Em comunicado após a decisão, o Copom lembra que "o ambiente externo mostra-se adverso, em função da elevação das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos, da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e de novas tensões geopolíticas".

"Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres antecipado pelo Copom. A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, mas segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação", prossegue o Copom. Previsões do mercado A previsão de redução em 0,5 ponto percentual na Selic, constava no último boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, embora algumas instituições projetassem um corte de 0,25 ponto percentual. Já em pesquisa do Projeções Broadcast, 55 de 57 instituições financeiras consultadas disseram acreditar que o Copom manterá o plano de voo e fará mais um corte de 0,50 ponto percentual, em dezembro, enquanto duas previram aceleração do ritmo de baixa a 0,75 ponto percentual em dezembro. Na média, a expectativa do mercado financeiro é que a Selic encerre o ano em 11,75% ao ano. Para a economista na WIT Invest, Jadye Lima, "havia, sim, uma expectativa por parte do mercado de juros abaixo dos dois dígitos (ainda em 2023) em virtude de alguns dados econômicos brasileiros, como core do IPCA arrefecendo, PIB próximo de 3%, taxa de desemprego no menor patamar dos últimos 10 anos, em 8%, sem contar no superávit da balança comercial".

"Entretanto, para que isso de fato aconteça, precisaríamos de uma maior clareza sobre o patamar dos juros americanos, bem como das ancoragens das expectativas de inflação aqui no Brasil que depende em grande parte do ambiente fiscal", complementa Jadye.

Inflação Também segundo o último boletim Focus, a estimativa de inflação para 2023 passou de 4,65% para 4,63%. Isso representa inflação dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de até 4,75% para este ano. Em setembro, puxado pela gasolina, o IPCA ficou em 0,26%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo com a pressão dos combustíveis, o indicador ficou dentro das expectativas do boletim Focus. Com o resultado, o indicador acumulou alta de 3,5% no ano e de 5,19% nos últimos 12 meses.

Para 2023, a meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,75% e o superior é 4,75%. Para 2024 e 2025, as metas são de 3% para os dois anos, com o mesmo intervalo de tolerância. A meta para 2026 será definida neste mês. O que é a Selic A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas da economia. Ela é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. O BC atua diariamente por meio de operações de mercado aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa de juros próxima do valor definido na reunião.