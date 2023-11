Câmara estuda regime de urgência do PL da praticagem em meio a reclamações da navegação

"Embora a Lei 9.537, de 1997, faça apenas menções pontuais ao referido serviço, compreendemos que o volume do tráfego marítimo brasileiro e a necessidade de garantir a competitividade de nossos portos e a manutenção da segurança em nossas águas demandam uma normatização mais clara e detalhada do serviço de praticagem", argumenta o senador Nelsinho Trade (PSD-MS) em sua justificativa ao projeto já aprovado pelo Senado e agora em análise na Câmara.

A praticagem é a atividade que conduz os navios na entrada e saída dos portos, tanto na sua navegação no canal de acesso quanto na atracação e desatracação. O serviço é realizado a bordo pelo prático, profissional que embarca de sua lancha no navio em movimento, a partir de uma escada estendida no costado da embarcação. A atividade busca trazer maior segurança na navegação em áreas com tráfego mais intenso e outras características que um comandante pode não ter familiaridade.

A Câmara dos Deputados pode pautar em breve o pedido de urgência para tramitação do PL 877/22, que prevê a regulamentação econômica da praticagem, conforme apurou o Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Diante da perspectiva de avanço da matéria, o setor de navegação se movimenta contra aspectos do texto em discussão, considerando-os prejudiciais às suas operações, conforme descreve a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem (Abac).

A proposta elenca as capacitações necessárias para exercer e manter a habilitação do serviço de praticagem pela autoridade marítima e estabelece a constituição dos serviços, a remuneração, os parâmetros para que a autoridade marítima institua anualmente a lotação dos profissionais e os casos em que a autoridade marítima poderá conceder Certificado de Isenção de Praticagem.

O advogado Rafael Marinangelo, sócio responsável pela área de infraestrutura do escritório Emerenciano, Baggio e Associados Advogados, diz que, entre as vantagens da regulação, está o aumento da segurança da navegação, reduzindo risco de colisões e encalhes por conta de profissionais não habilitados. Observa, porém, que a regulação implica na burocratização do setor e no possível aumento de custos da atividade. "Ainda que seja um impacto relevante, tende a diminuir com a absorção da normatização e com a automatização das tarefas, assim como com o aumento da qualidade da prestação", diz.

Reclamações

Embora concorde com a necessidade de regulação da atividade, o vice-presidente da Abac, Luis Fernando Resano, diz que as articulações estão tendendo para uma visão que coloca o setor de navegação em desvantagem. "Na prática, o que está sendo desenhado é uma regulação econômica temporária e sem efeito", diz Resano, que reclama da "espécie de monopólio" em que o serviço é oferecido.

"Temos que contratar o serviço e precisa ser de grupos que atuam naquelas áreas específicas. O poder de negociação é quase zero. Eu não posso reclamar e, se reclamo, não tenho quem contratar. A negociação tem sido muito difícil e os preços têm disparado, subindo mais que os custos Brasil. Hoje estão com reajuste muito acima da inflação, com reajuste de 30% a 40%", afirma o representante.

Segundo Resano, um dos pontos que podem refletir em enfraquecimento para a navegação é a extinção da possibilidade de habilitar comandantes para navegar em áreas de praticagem já conhecidas por eles. "O comandante que vai muito para esse porto não precisa usar o prático. Temos esse pleito, está na lei, mas está sendo retirado", diz.