Bolsas da Europa fecham em alta, na expectativa por decisão do Fed

As bolsas da Europa fecharam a quarta-feira, 1º de novembro, em alta, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), depois do fechamento dos mercados no continente. Investidores britânicos também monitoram a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que será divulgada na quinta-feira.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,28%, a 7.342,43 pontos; em Frankfurt, o DAX ganhou 0,76%, aos 14.923,27 pontos; em Paris, o CAC 40 subiu 0,68%, aos 6.932,63 pontos; em Madri, o Ibex 35 teve ganhos de 0,53%, aos 9.065,50 pontos; em Milão, o FTSE MIB subiu 0,88%, a 27.985,44 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,06%, aos 6.323,35 pontos. As cotações são preliminares.

De acordo com a Stifel, não há chances para uma nova alta de juros pelo Fed nesta semana, mas é possível que o caráter robusto da economia dos EUA, com alta do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado no terceiro trimestre, obrigue a autoridade monetária a sinalizar disposição para subir juros outra vez, em um futuro próximo.