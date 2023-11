Banco do Brasil volta a reduzir juros no crédito após corte na Selic

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltar a reduzir a Selic em 0,5 ponto porcentual, para 12,25% ao ano, o Banco do Brasil também anunciou reduções nas taxas de diversas linhas de crédito. O pacote inclui linhas para pessoas físicas, para empresas e também para o agronegócio. Para clientes pessoas físicas, as reduções começam a valer na sexta-feira, 3, e para as pessoas jurídicas, na segunda-feira, 6.

Segundo o banco, as reduções podem chegar a até 0,04 ponto porcentual por mês, a depender da característica das linhas. "Seguimos em linha com o Copom e, ao anunciar mais essa redução de taxas, contribuímos para a concessão de crédito mais barato aos nossos clientes, o que beneficia diretamente o dinamismo da economia, de forma a favorecer o crescimento e a gerar mais emprego e renda para o País", diz em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros.

Nas linhas de pessoas físicas, o destaque é no consignado para beneficiários do INSS, em que as taxas passam à faixa entre 1,67% e 1,80% ao mês.