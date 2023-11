Atividade se expandiu fortemente no 3º tri, diz Fed; inflação segue alta e desemprego, baixo

Dados recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos se expandiu em ritmo forte no terceiro trimestre, diz o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no comunicado de decisão de política monetária que manteve taxas de juros do país inalteradas nesta quarta-feira, 1º de novembro. A taxa de emprego permaneceu baixa e a inflação continua elevada, observou o banco central dos EUA na nota.

Os ganhos de emprego ficaram mais moderados desde o início do ano mas continuam fortes, descreve também a instituição.

Já o sistema bancário norte-americano continua resiliente e seguro, na visão dos dirigentes do Fed.