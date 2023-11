Ante incertezas atuais, Fed vai atuar 'com cautela', afirma Jerome Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 1º de novembro, que a autoridade monetária vai atuar "com cautela" frente às incertezas atuais e considerando o quanto os juros já foram elevados no país. O efeito total do aperto monetário já adotado ainda será sentido, de acordo com ele.

"A orientação da política é restritiva, o que significa que exerce pressão na economia e na inflação e os efeitos totais do aperto ainda não foram sentidos", disse Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde, após o Fed anunciar a decisão de manter novamente os juros estáveis.

Em linha com as expectativas de Wall Street, o presidente do Fed disse que o BC dos EUA vai agir com cautela.