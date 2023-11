Acelen, Perfin Infra e Illian fecham acordo para construir usina solar de 161 MW na Bahia

A usina terá 161 megawatts-pico (MWp) e será construída no município de João Dourado, no semiárido baiano, informou a Acelen ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Acelen, através da Refinaria de Mataripe, o Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Perfin Discovery Mercury, e a Illian Energias Renováveis, empresa do Grupo Electra assinaram acordo de investimento em um empreendimento de geração de energia solar no Estado da Bahia

O empreendimento está inserido no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. A expectativa é de que o empreendimento crie 500 empregos diretos e indiretos durante a construção, e cerca de 30 empregos diretos e indiretos após o início da operação comercial, prevista para o primeiro trimestre de 2025.

"O projeto representa mais um passo em direção à transição energética, reafirmando um de seus principais objetivos, por meio de investimento em novos projetos de energia renovável no Nordeste. Combinado com outras iniciativas de eficiência energética em implantação na refinaria, contribuirá para a redução do índice de carbono e componente fóssil dos resultados e da matriz energética da Acelen", disse em nota o CEO da Acelen, Luiz de Mendonça.

O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de condições precedentes, usuais para projetos desta natureza, informou a Acelen.