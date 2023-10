Taxa de desemprego no trimestre até setembro é a menor desde fevereiro de 2015, mostra IBGE

A taxa de desocupação caiu de 8,0% no trimestre terminado em junho para 7,7% no trimestre encerrado em setembro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o menor resultado de desemprego desde fevereiro de 2015, quando a taxa atingiu 7,5%.

De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego também foi a menor para trimestres até setembro desde 2014, quando ficou em 6,9%. No trimestre terminado em setembro de 2022, a taxa estava em 8,7%.

O resultado divulgado nesta terça-feira, 31, ficou em linha com a mediana das previsões colhidas pelo Projeções Broadcast com analistas do mercado financeiro, de 7,7%, com intervalo de estimativas que ia de 7,6% a 7,9%.