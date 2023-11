Para indústria, acordo com União Europeia deve ser principal prioridade do Mercosul, diz CNI

A conclusão do acordo com a União Europeia deve ser, na avaliação da indústria, a prioridade número um das negociações de livre comércio do Mercosul com outros blocos. Segundo consulta feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), três em cada quatro empresas e associações industriais - mais de 75% - consideram que o acordo com o bloco europeu deve ser tratado como prioritário no relacionamento externo do Mercosul.

O acordo com o Canadá também foi indicado entre as frentes de negociação que devem receber maior prioridade do Mercosul, porém por um menor número dos participantes do levantamento: menos de 60%.

A CNI salienta, junto com os resultados da sondagem, que fortalecer a agenda econômica e comercial tanto dentro do bloco quanto do bloco com parceiros estratégicos é premente ao desenvolvimento econômico do Brasil. Os sócios do Mercosul, sobretudo a Argentina, são juntos o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, seja nas exportações, seja nas importações. As exportações do Brasil aos países vizinhos têm alta participação de produtos da indústria, inclusive de alto valor agregado como automóveis e bens de capital.