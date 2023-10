No Japão, BoJ mantém inalterada taxa de depósito em -0,1%

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve inalteradas as principais referências que balizam a política monetária no país, conforme decisão divulgada nesta terça-feira, 31.

O banco central japonês manteve a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. A política de controle da curva de rendimentos (YCC), que estabelece que o rendimento do bônus do governo japonês de 10 anos possa oscilar entre -0,5% e 0,5%, também não foi alterada.

O limite máximo dos rendimentos de 10 anos foi mantido em 1%, após o BoJ ter subido o teto de 0,5% para 1% em julho. Contudo, a autoridade japonesa suavizou a linguagem do comunicado, ao passar a chamar o teto de "ponto de referência". O BoJ também afirmou considerar como "apropriado" o aumento da flexibilidade na condução do controle da curva de rendimentos, "para que as taxas de longo prazo sejam formadas lentamente nos mercados financeiros". *Com informações da Dow Jones Newswires.