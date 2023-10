Lula sanciona Marco das Garantias, mas veta tomada de veículos; entenda o que muda

A medida é uma das apostas do Ministério da Fazenda para destravar a concessão de crédito no País e impulsionar o crescimento econômico

O marco é uma das apostas do Ministério da Fazenda para destravar a concessão de crédito no País, aumentar o consumo das famílias e impulsionar o crescimento econômico.

Com garantias mais sólidas, a expectativa do Governo é que as instituições financeiras reduzam os juros de empréstimos.

Anteriormente, o marco tinha sido aprovado pela Câmara no início de outubro. Vale lembrar que os vetos do presidente ainda podem ser derrubados pelo Congresso. Isso porque haverá uma análise dos trechos vetados.

O relator do texto, João Maia, (PL-RN) aceitou algumas das mudanças feitas pelo Senado, mas rejeitou outras.Uma das emendas acatadas manteve o monopólio da Caixa Econômica Federal em penhoras civis, um dos pontos mais polêmicos do texto.

A primeira versão do projeto aprovada na Câmara permitiria que a execução fosse feita diretamente pelos cartórios, mas esse dispositivo foi derrubado pelo Senado. O relator do texto, João Maia, manteve a versão dos senadores.

De acordo com o relator, criar as IGGs aumentaria o custo da primeira operação de financiamento imobiliário e teria eficácia incerta na redução de custos de outros financiamentos eventualmente fechados com a mesma garantia.

Na visão de especialistas e do setor financeiro, a exclusão da possibilidade de execução extrajudicial das garantias reduzirá o impacto do texto sobre o volume de disputas judiciais.

Os senadores também haviam retirado do projeto a revogação da impenhorabilidade dos bens familiares, o que permitiria a execução do único bem imóvel de uma família em caso de inadimplência. O relator na Câmara manteve essa possibilidade fora do texto.

Maia ainda deu aval para a inclusão do Maranhão na distribuição do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte.

Essa medida foi incluída pelo relator do texto no Senado, Weverton (PDT), que é do Maranhão. Deputados do Norte reclamaram no plenário, mas não conseguiram impedir a aprovação da emenda.

O relator manteve uma emenda aprovada pelos senadores que limitava a redução da alíquota de imposto de renda para investidores residentes no exterior.

O texto original da Câmara reduzia a zero essa alíquota. "Dada a necessidade de ampliar (e não reduzir) receitas para o ajuste fiscal, algumas dessas isenções tornam-se disfuncionais", argumenta o deputado.

