Inflação segue muito elevada na zona do euro e BCE precisa manter nível restritivo, diz membro

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel destacou a importância de se buscar preços estáveis, em discurso nesta terça-feira, 31. Segundo ele, a inflação na zona do euro "está agora caindo de modo significativo", em comparação com o pico de um ano atrás, "mas ainda está muito elevada".

Também presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Nagel afirmou que o BCE está comprometido em retornar à meta de inflação em 2% no médio prazo. Também comentou que, na sua opinião, a manutenção de juros na reunião passada foi o passo correto, diante da perspectiva atual para a inflação e do aperto monetário já atingido.

Nagel avaliou que a política monetária funciona, mas ressaltou a importância de não abandoná-la antes da hora. "As taxas básicas de juros terão de seguir em nível suficientemente restritivo por um período suficientemente longo", afirmou. Ele disse que não é possível saber se os juros já atingiram seu pico, e acrescentou que a instituição continua "estritamente dependente dos dados".