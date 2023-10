Haddad não responde novamente sobre alteração na meta fiscal de 2024

"Eu não fiquei bravo, mas a jornalista me fez uma pergunta muito dura de uma maneira que eu não esperava. Se me perguntarem com educação, eu vou responder com educação", disse Haddad.

A reunião que Haddad participará no Planalto terá a meta fiscal como tema. Estarão no encontro o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes de partidos da base da Câmara, que foram convocados ainda na segunda-feira para o encontro.

No fim de agosto, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária de 2024 ao Congresso. A peça prevê superávit de R$ 2,8 bilhões em 2024 (0% do PIB), mas depende da arrecadação de R$ 168,5 bilhões em medidas extras, entregues ao Parlamento junto com o Orçamento.

Apesar do reiterado compromisso de Haddad com o resultado fiscal equilibrado em 2024, Lula admitiu na última sexta-feira, 27, que o governo "dificilmente chegará à meta zero", até porque o chefe do Executivo "não quer fazer cortes em investimentos e obras".

Na segunda-feira, 30, Haddad convocou coletiva de imprensa para apresentar os novos indicados à diretoria do Banco Central e foi insistentemente questionado pelos jornalistas sobre a manutenção da meta zero em 2024, mas tergiversou. "A 'minha meta' está mantida para buscar equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que tenhamos um País melhor", respondeu, antes de deixar o auditório da Pasta enquanto ainda era questionado pelos jornalistas.