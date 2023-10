EUA: índice de custo de emprego sobe 1,1% no 3° trimestre de 2023 ante 2°

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 1,1% no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio um pouco acima da expectativa de alta de 1,0% projetada por analistas consultados pela FactSet. O aumento do custo de emprego acompanhou o aumento dos salários, que subiram 1,2% no trimestre encerrado em setembro, enquanto os benefícios avançaram levemente, 0,9% em média.