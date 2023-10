É preciso haver cautela nos próximos meses para ajustar política monetária, diz membro do BCE

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Ignazio Visco avaliou nesta terça-feira, 31, que a decisão da instituição de manter os juros nos níveis atuais por período suficientemente longo para conter a inflação foi "sábia". Em seu último dia no comando do posto de dirigente e do BC da Itália, ele disse que será necessário ter "cautela" nos próximos meses, para encontrar o equilíbrio certo entre fazer pouco ou demais, enquanto se reduzem as possíveis repercussões sobre uma atividade econômica já fraca e os riscos à estabilidade financeira.

Visco argumentou que é necessário ter cautela, de qualquer modo, "após uma alta tão marcada e rápida nos juros oficiais". E qualificou a situação econômica na zona do euro como "claramente insatisfatória".

A dinâmica de preços, por sua vez, está "em claro declínio". Há sinais positivos, mesmo se a inflação ainda está em nível elevado, e a evolução de todos os fatores precisa ser monitorada com cuidado, recomendou.