CMO adia votação de relatório preliminar da LDO e realiza apenas audiência pública do PPA

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso adiou a votação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que estava prevista para ocorrer nesta terça-feira, 31. Em vez disso, o colegiado realizará apenas uma audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA).

A votação do parecer preliminar havia sido acertada em reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com o colégio de líderes na semana passada.

O relator, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), estava pronto para levar o texto a voto, mas a presidente da comissão, senadora Daniela Ribeiro (PSD-PB), não convocou a reunião.