CCR tem lucro líquido ajustado de R$ 501,6 milhões no 3º trimestre, alta de 45%

A CCR reportou lucro líquido ajustado de R$ 501,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, 44,8% acima do mesmo intervalo de 2022. No critério não ajustado, a cifra foi de R$ 251,5 milhões, queda anual de 58,5%.

O Ebitda ajustado cresceu 15,8% ante um ano antes, para R$ 2,1 bilhões, com margem Ebitda ajustada de 62,1%, alta anual de 4,4 pontos porcentuais. No critério não ajustado, o Ebitda caiu 29,5%, somando R$ 1,6 bilhão.

A receita líquida da companhia foi de R$ 3,4 bilhões, com ampliação de 7,6% em relação a 2022, excluindo-se efeitos não recorrentes. A alta foi impulsionada pelo aumento de demanda nos três modais operados pelo Grupo CCR, segundo a superintendente de relações com investidores da companhia Flávia Godoy.