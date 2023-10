BTG Pactual/Banco Pan segue líder em ranking de reclamações do 3º trimestre, mostra BC

O BTG Pactual/Banco Pan continuou no topo do ranking de reclamações entre as 15 maiores instituições financeiras e de pagamento do Brasil no terceiro trimestre de 2023, informou nesta terça-feira, 31, o Banco Central. O conglomerado teve índice de reclamações de 38,41, com 867 registros procedentes, em um universo de 22,568 milhões de clientes.

Em segundo lugar, ficou o Bradesco novamente, com índice de 29,02 e 3.052 reclamações procedentes, e, em terceiro, seguiu o Inter (29,91 e 693 reclamações procedentes).

O índice é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000.