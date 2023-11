Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com indicadores reforçando pausa no aperto do BCE

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta terça-feira, 31, seguindo a divulgação de indicadores importantes da zona do euro, incluindo Produto Interno Bruto (PIB) e inflação, que sugeriram a manutenção dos juros na região. Além disso, investidores observaram a divulgação de balanços de uma série de empresas, o que teve impacto variado nos papéis. As expectativa seguem ainda pela decisão de política monetária da quarta-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,53%, aos 433,41 pontos.

O PIB da zona do euro encolheu 0,1% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores, frustrando previsão de estabilidade. Já a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do bloco desacelerou para 2,9% em outubro, vindo abaixo da previsão de 3%. Os dados da zona euro vieram poucos dias após o Banco Central Europeu (BCE) decidir deixar seus juros inalterados, interrompendo um processo de aperto monetário iniciado em julho do ano passado.