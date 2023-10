BoJ vai tolerar alta de rendimentos até certo ponto, sob fundamentos econômicos, diz Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira (31) que a autoridade monetária vai tolerar o aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB) com base em fundamentos econômicos, mas sem dar margem para especulação.

Mais cedo, o BoJ anunciou que manteria a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. O teto dos rendimentos de 10 anos foi mantido em 1%, após o BoJ ter subido o teto de 0,5% para 1% em julho.

Na manhã desta terça-feira, o rendimento do JGB de 10 anos encostou no limite e bateu a máxima de 0,955%, nível mais alto desde maio de 2013, após boatos de que o BoJ iria elevar o teto em sua decisão de política monetária.