Vale-Gás: famílias com NIS final 9 recebem parcela nesta segunda, 30

O valor do benefício corresponde a 100% do valor médio de um botijão de 13 quilos. De acordo com o relatório da ANP, que pesquisou pontos de revenda até 22 de outubro, o gás de cozinha teve média de R$ 99,32 nos estabelecimentos analisados no Ceará.

O Vale-Gás paga, nesta segunda-feira, 30, a parcela de outubro para beneficiários com o NIS final 9 . Atualmente, mais de 5,63 milhões de famílias fazem parte do programa.

O pagamento das parcelas seguirá de maneira escalonada até o dia 31 de outubro, sendo paga conjuntamente com o Bolsa Família.

O POVO explica abaixo quem tem direito, como receber, calendário e como consultar.

Calendário de pagamento do vale gás federal em fevereiro

NIS com final 1 - 18/10

18/10 NIS com final 2 - 19/10

19/10 NIS com final 3 - 20/10

20/10 NIS com final 4 - 23/10

23/10 NIS com final 5 - 24/10

24/10 NIS com final 6 - 25/10

25/10 NIS com final 7 - 26/10

26/10 NIS com final 8 - 27/10

27/10 NIS com final 9 - 30/10

30/10 NIS com final 0 - 31/10

Quem tem direito ao vale gás?

O pagamento do vale gás ocorre como um adicional ao valor pago pelo Bolsa Família.

A aprovação no Bolsa Família, porém, não garante o acesso ao vale gás; pela lei, famílias em extrema pobreza, lideradas por mães solo, com mulheres gestantes, puérperas ou vítimas de violência doméstica, assim como famílias com pessoas com deficiência têm preferência para recebimento do benefício.