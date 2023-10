Problema fiscal que tem impactos no Orçamento se arrasta há 5 anos, afirma Haddad

Após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o problema fiscal que tem impactos no Orçamento se arrasta há cinco anos. "Tanto o veto quanto a decisão judicial são de 2017. Se prorrogaram no tema e estão tomando forma este ano. E eu preciso levar para o presidente porque nenhum dos dois governos de 2017 para cá se preocupou em resolver o problema", comentou, em entrevista coletiva. "Ninguém endereçou o tema, apesar de já existir. Só que isso foi erodindo a área fiscal e não se pode perder tempo", continuou.

De acordo com o ministro, as pessoas não estavam discutindo o tema porque o resultado primário não vinha sendo um assunto de debate desde que o atual governo colocou uma meta para déficit zero no ano que vem. "Há 10 anos, ninguém acompanha o resultado primário no País. Agora, que é da ordem do dia, precisamos olhar, pois não é problema de fluxo. Não é problema de fluxo apenas. É fluxo e estoque", explicou. "Agora que a questão fiscal está na ordem do dia, temos de olhar para trás para resolver."

Para Haddad, a situação é "grave", mas a determinação do governo é de resolvê-la.