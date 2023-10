Petróleo fecha em queda de 3%, com WTI abaixo do valor pré-guerra e risco Oriente Médio contido

O petróleo fechou em baixa de mais de 3%, com investidores ponderando até que ponto a guerra no Oriente Médio representa um risco para o mercado da commodity. O barril do WTI hoje caiu a um valor inferior ao visto antes do estopim do conflito, no último dia 7.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 3,77% (US$ 3,23), a US$ 82,31 o barril. No último dia 6, a cotação do contrato mais líquido era de US$ 82,79 o barril.

Enquanto isso, o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 3,19% (US$ 2,85), a US$ 86,35 o barril. No último fechamento antes da guerra, o contrato mais líquido custava US$ 84,58.