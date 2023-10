Petrobras convoca AGE sobre reforma no estatuto social para 30 de novembro

A Petrobras convocou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) sobre reforma no estatuto social da companhia para 30 de novembro, às 14 horas. A Assembleia será realizada de modo parcialmente digital.

A participação do acionista poderá ser via boletim de voto a distância, via plataforma digital ou presencial.

