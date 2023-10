Percepção de risco fiscal piora após fala de Haddad e taxas de juros avançam

Os juros futuros encerraram a segunda-feira em forte alta, dado o aumento do risco de mudança da meta fiscal, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não ter defendido, pelo menos com a contundência esperada, o compromisso de zerar o déficit primário no ano que vem. Na sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia colocado o objetivo em xeque. Em outra frente, o governo finalmente anunciou os indicados para as duas diretorias do Banco Central, com o nome do coordenador do IPC-S da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, sendo bem recebido.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) janeiro de 2025 fechou em 11,155%, de 10,977% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026 subiu de 10,79% para 11,05%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,22% no fechamento da sessão, de 10,94% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2029 avançou de 11,35% para 11,60%.

Já na sexta-feira, havia causado estragos na curva a avaliação de Lula sobre a área fiscal, ao dizer que a meta de primário "não precisa ser zero", citando, na sua percepção, um custo alto demais, como a necessidade de cortes em investimentos, e que ela dificilmente seria atingida.